Еврокомиссия начала расследование против соцсети X, которое грозит блокировкой

Это первое расследование в рамках европейского Акта цифровых услуг

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия начала официальное расследование против соцсети X (бывший Twitter) по обвинению в нарушении европейских норм удаления нелегального контента, транспарентности и борьбы с дезинформацией. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в соцсети X.

"Сегодня мы запустили официальные процедуры устранения нарушений против X. Подозрения: нарушения обязательств по [удалению] нелегального контента и дезинформации, нарушения обязательств по транспарентности, разработка пользовательского интерфейса, вводящего пользователей в заблуждение", - написал Бретон.

Это первое расследование в рамках европейского Акта цифровых услуг, который, в частности, регулирует контент мессенджеров и соцсетей. По его нормам, X может получить штраф в размере до 6% от всей своей прибыли, а в случае отказа исполнять требования Еврокомиссии может быть заблокирован в странах Евросоюза.