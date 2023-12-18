Доля СБП в переводах между гражданами в ноябре превысила 80% против 15% в 2022 году

В январе - ноябре 2023 года через Систему быстрых платежей совершались 6,3 млрд операций на сумму 27,1 трлн руб.

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Доля операций с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в переводах между физическими лицами (C2C) в ноябре 2023 года превысила 80%, в то время как показатель за ноябрь 2022 года превышал лишь 15%, следует из презентации платежной системы.

В презентации отмечается, что в январе - ноябре 2023 года через СБП было совершено 6,3 млрд операций на сумму 27,1 трлн руб., а за 11 месяцев 2022 года было совершено 2,6 млрд операций на 12,4 трлн руб. В ноябре текущего года россияне совершали 25,1 млн операций в сутки против 12,2 млн операций годом ранее.

По состоянию на третий квартал текущего года, уже более 1,4 млн торгово-сервисных предприятий принимали оплату по СБП. При этом с помощью сервиса C2B-переводов (переводы от физических лиц в адрес компаний) через СБП по состоянию на третий квартал было совершено 0,47 млрд покупок на сумму около 0,82 трлн руб.

Помимо этого, из материалов платежной системы следует, что за 2023 год было установлено более 500 тыс. NFC-табличек. При этом свыше 170 банков подключили оплату по QR-коду и NFC-табличкам.

Кроме того, в презентации отмечается, что на 1 ноября 2023 года было выдано более 261 млн карт "Мир", в то время как по итогам 2022 года было выдано всего 170 млн таких карт. При этом доля карт "Мир" на конец третьего квартала составила 52,5% от объема всех операций по картам, тогда как на конец третьего квартала 2022 года доля "Мира" составляла всего 35,9%.