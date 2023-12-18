Доля китайских товаров в импорте в ЛНР составила 60%

В списке импортеров в республику также есть Объединенные Арабские Эмираты

ЛУГАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Доля китайских товаров в импорте в Луганскую Народную Республику составляет 60%. Об этом журналистам в Луганске сообщил врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов.

"60% оформляемого импорта на Луганской таможне - это импорт из Китая", - сказал он.

Давыдов отметил, что КНР в целом занимает лидирующие позиции среди импортеров в России, плановые показатели товарооборота в 2023 году достигнуты досрочно.

По его словам, среди импортеров в ЛНР - Объединенные Арабские Эмираты.

"Экспортируется уголь - то, чем богата Луганщина. Наверное, это самый пока ходовой товар. Будем развивать все направления", - подчеркнул Давыдов.