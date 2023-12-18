Торгпред РФ заявил о росте числа бизнес-контрактов с Таджикистаном в 2023 году почти вдвое

Евгений Кореньков сообщил, что на сегодняшний день их более 140 на сумму почти $100 млн

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Число контрактов между предприятиями России и Таджикистана, которые были поддержаны торгпредством РФ в Душанбе, выросло почти вдвое по итогам 2023 года. Об этом сообщил торговый представитель РФ в Таджикистане Евгений Кореньков в ходе заседания по подведению итогов работы Российско-таджикского делового совета за 2023 год.

"В целом в 2023 году практически в два раза выросло количество поддержанных торгпредством внешнеэкономических контрактов, их уже на сегодняшний день более 140 на сумму почти $100 млн. Это непосредственное участие российского торгпредства за рубежом, которое мы принимали на этапах реализации тех или иных инвестконтрактов", - сказал Кореньков.

Объем торгового оборота между Таджикистаном и Россией с января по октябрь 2023 года, по данным Агентства по статистике при президенте республики, составил $1,35 млрд. Таким образом, РФ занимает первое место среди внешнеэкономических партнеров республики. Кореньков отметил, что на протяжении трех лет торговый оборот двух стран показывал рост. "Мы считаем, что конец года мы закончим на положительной ноте. Это будет положительная динамика, как всегда под конец года это и происходит", - отметил торгпред.

Также Кореньков подчеркнул, что торгпредство готово взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами для развития экономических связей между двумя государствами.