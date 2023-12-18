18 декабря, 11:19

ФАС согласовала продажу торгового дома "Мое лето" компании "Альянс"

По оценкам Федеральной антимонопольной службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство ООО "Альянс" о приобретении ООО ТД "Мое лето", говорится в сообщении ведомства.

"Приобретатель и приобретаемое общество занимаются оптовой торговлей фруктами и овощами", - уточнили в ФАС.

По оценкам службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках.

Торговый дом "Мое лето" является крупным российским производителем свежих овощей. Компания обеспечивает полный цикл производства - от выращивания до упаковки продукции. 

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