Таджикистан и РФ подписали соглашение для продвижения будущих совместных проектов

Председатель РТДС Ислам Назаралиев сообщил, что Госкоминвест Таджикистана будет консультировать проекты, находящихся в его ведении в республике

ДУШАНБЕ, 18 декабря. /ТАСС/. Российско-таджикский деловой совет (РТДС) и Госкомитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере привлечения инвестиций в совместные проекты. Об этом сообщил председатель РТДС Ислам Назаралиев на заседании организации по итогам работы в 2023 году.

"Мы подписали с Государственным комитетом по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана рамочное соглашение о сотрудничестве, и это следующий шаг, который позволяет нам на территории РФ все инвестиционные проекты правильно консолидировать", - сказал Назаралиев. По его словам, Госкоминвест Таджикистана будет консультировать проекты, находящихся в его ведении в республике.

Как было отмечено на заседании, документ подписан с целью обеспечения эффективного сотрудничества между сторонами и направлен на привлечение инвестиций для реализации совместных проектов на территории республики.

РТДС создан в 2022 году с целью объединения представителей деловых кругов и госструктур в поиске новых направлений экономического сотрудничества РФ и Таджикистана.