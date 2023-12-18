В Челябинске построили мусоросортировочное предприятие мощностью 50 тыс. тонн

Объем инвестиций составил 442,9 млн рублей

ТАСС, 18 декабря. В Челябинске на новом мусоросортировочном комплексе мощностью 50 тыс. тонн бытовых отходов в год завершили монтажные и пусконаладочные работы. Об этом сообщает пресс-служба Российского экологического оператора.

"Завершены монтажные и пусконаладочные работы на новом мусоросортировочном комплексе мощностью 50 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год в Челябинске. Начало приема отходов планируется после подписания договора с региональным оператором Челябинской области "Центр коммунального сервиса" с учетом сроков установления единого тарифа для регоператора", - говорится в сообщении.

Работы по созданию комплекса велись инвестором "Биотест" по проекту, разработанному ООО "Уралдорпроект", за счет собственных средств с использованием оборудования компании "Хусманн Рус". Стоимость работ и оборудования по проекту составила 442,9 млн рублей.

"Подводя итоги 2023 года необходимо констатировать, что Челябинская область успешно выполнила планы по вводу мощностей по обращению с ТКО, установленные для региона на 2023 год. Введено мощностей по обработке ТКО - 610 тыс. тонн в год, по утилизации - 161,5 тыс. тонн и по размещению - 595 тыс. тонн", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.