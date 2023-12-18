Чернышенко заявил, что турпоток между Россией и КНР в 2023 году превысит 1 млн

Вице-премьер РФ отметил, что к 2030 объем туристических поездок вырастет в пять раз

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Объем туристических поездок между Россией и Китаем к концу 2023 года превысит 1 млн человек, а к 2030 году вырастет в пять раз. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на 27-м заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине.

"Хотел бы обратить внимание на позитивную динамику в сфере туризма. Мы рассчитываем, что к концу года показатель взаимного туристического потока достигнет более 1 млн поездок. И отмечу, что на сегодняшний день Китай занимает 1-ое место среди стран зарубежья по количеству въездных туристических поездок в Россию в 2023 году", - сказал он.

"Большим спросом у китайских туристов пользуется механизм электронной визы и более 50% всего въездного турпотока в России осуществляется по электронным визам. И мы рассчитываем, что к 2030 году взаимный туристический поток, по прогнозам Минэкономразвития России, вырастет минимум в пять раз", - добавил он.