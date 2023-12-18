В РФ выдача автокредитов в ноябре 2023 года снизилась четвертый месяц подряд

Национальное бюро кредитных историй сообщило, что показатель снизился на 8,4%, до 73,6 тыс. единиц против 80,3 тыс. единиц в октябре

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Количество выданных в России автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) сокращается четвертый месяц подряд - в ноябре 2023 года показатель снизился на 8,4%, до 73,6 тыс. единиц против 80,3 тыс. единиц в октябре. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй.

"По данным 3 тыс. кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в ноябре 2023 года составило 73,6 тыс. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 8,4% (в октябре 2023 года - 80,3 тыс. ед.). Таким образом, число выданных автокредитов сокращается четвертый месяц подряд", - говорится в сообщении НБКИ.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года число выданных автокредитов в ноябре 2023 года, напротив, существенно выросло - на 37,8% (в ноябре 2022 года - 53,4 тыс. ед.). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов в 2022 году.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в ноябре 2023 года было выдано в Москве (4,6 тыс.), Московской области (3,93 тыс.), Республике Татарстан (3,59 тыс.), Санкт-Петербурге (3,23 тыс.) и Краснодарском крае (3,22 тыс.).

По сравнению с ноябрем выдача автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов - лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в ноябре 2023 года больше всего сократилась в Санкт-Петербурге (-21,4%), Иркутской (-17,1%), Ленинградской (-16,6%) и Московской (-14,5%) областях, а также в Пермском крае (-14,4%). Единственными регионами из топ-30, в которых был продемонстрирован рост выдачи автокредитов в ноябре, оказались Ростовская (+8,1%) и Самарская (+4,8%) области. В Москве число выданных автокредитов в ноябре уменьшилось на 12,2%.

"Сокращение выдачи автокредитов в последние месяцы, вероятнее всего, свидетельствует о некотором насыщении спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году, и, соответственно, об определенной стабилизации на рынке автокредитования, - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, чьи слова приводятся в сообщении. - Также не стоит сбрасывать со счетов и рост ставок по автокредитам в последние месяцы. В свою очередь, серьезные темпы роста количества выданных автокредитов в текущем году по сравнению с 2022 годом объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в 2022 году. Кроме того, в 2023 году рост выдачи связан с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей".