Министр экономики Армении рассказал о росте товарооборота на 41% со странами ЕАЭС

Около $5 млрд товарооборота пришлось на Россию, рассказал Ваган Керобян

ЕРЕВАН, 18 декабря. /ТАСС/. Товарооборот Армении со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2023 году увеличился на 41%, составив $5,7 млрд. Об этом в парламенте заявил министр экономики республики Ваган Керобян.

"Действительно, следует отметить, что наш товарооборот со странами ЕАЭС растет, общий рост в этом году составил 41% и составил примерно $5,7 млрд. Мы предполагаем, что в ближайшие годы товарооборот должен увеличиться, но сегодня наше правительство прилагает усилия для диверсификации направлений нашей внешней торговли", - сказал он.

По словам Керобяна, самый высокий процентный рост зафиксирован с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, но крупнейшим торговым партнером Армении остается Россия. "Из $5,6 млрд около $5 млрд товарооборота пришлось на Россию", - добавил он.

Керобян также сообщил, что "законодательные регулирования, связанные с КПП "Верхний Ларс" с российской стороной решены. На данный момент остались только погодные проблемы, которые не оказывают особо большого влияния на товарооборот двух стран".