Еще одна компания из РФ примет участие в цифровизации экономики Таджикистана

Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в различных отраслях сферы связи, особенно во внедрении информационно-коммуникационных технологий, развитии системы электронного бизнеса, доступе к широкополосному интернету, управлении интернетом и усилении четвертого и пятого поколений сети

ДУШАНБЕ, 18 декабря. /ТАСС/. Служба связи при правительстве Таджикистана и российская компания Piter ix заключили меморандум о сотрудничестве, по которому фирма окажет содействие цифровизации сферы народного хозяйства и экономики в республике. Об этом сообщили в Службе связи Таджикистана.

"Основной целью меморандума о сотрудничестве является содействие процессу обновления и реформирования сферы электронных коммуникаций в Республике Таджикистан, и подписанный документ заложит основу для сотрудничества между компаниями мобильной связи страны и обществом с ограниченной ответственностью Piter ix", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что документ подписали начальник службы Бег Сабур и гендиректор российской компании Николай Метлюк. "Меморандум также предусматривает развитие сотрудничества в различных отраслях сферы связи, особенно во внедрении информационно-коммуникационных технологий, развитии системы электронного бизнеса, доступе к широкополосному интернету, управлении интернетом и усилении четвертого (4G LTE) и пятого (5G) поколений сети", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе также был заключен меморандум с российской компанией "Цифра", которая будет сотрудничать с республикой в аналогичных сферах. Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон отмечал, что в стране принимаются меры по поэтапной цифровизации всех отраслей экономики, госуправления и бизнеса, приняты концепция и программа развития цифровой экономики.