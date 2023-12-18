Чернышенко сообщил о проведении РФ ярмарки "Сделано в России" в регионах КНР

Первая из них пройдет в январе 2024 года

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) проведет в разных провинциях Китая серию фестивалей-ярмарок "Сделано в России". Как заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на 27-м заседании российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств в Пекине, первая из них пройдет в январе 2024 года в северо-восточной китайской провинции Ляонин.

"Пользуясь случаем, хочу обратить внимание, что для продвижения узнаваемости российской продукции в Китае РЭЦ запускает инновационный формат - проведение фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в различных провинциях Китая", - сказал он. "Этот формат предусматривает продвижение российских традиций, культуры и искусства, традиционных видов спорта и спортивных достижений, а также качественных товаров под брендом "Сделано в России" через коллаборацию ярмарочных, культурных и спортивных мероприятий", - добавил Чернышенко.

"Первый фестиваль "Сделано в России" пройдет в провинции Ляонин в городах Шэньян и Далянь в канун китайского нового года, с 27 января по 4 февраля следующего года", - добавил вице-премьер.

Он попросил своего китайского коллегу Хэ Лифэна передать благодарность парткому провинции Ляонин и руководству провинции за поддержку проведения этого фестиваля. "Просим вас со стороны Госсовета КНР также поддержать эту инициативу и рекомендовать широко анонсировать проведение фестиваля-ярмарки в канун праздника Чунцзе [Новый год по лунному календарю], а в дальнейшем масштабировать этот проект на другие провинции КНР", - резюмировал российский вице-премьер.

Как ранее сообщила пресс-служба РЭЦ, на ярмарке в городах Шэньян и Далянь будут представлены более тысячи товаров из России. Ожидается, что за неделю ее посетят около 3 млн человек. В ходе фестиваля пройдут дегустационные шоу от российских производителей продуктов питания, выступления музыкальных и балетного коллективов, мастер-классы по народным художественным промыслам, состоятся товарищеские хоккейные матчи между сборными российских экспортеров и китайских импортеров.