В Кузбассе откроют филиал Координационного центра правительства России

Начало работы филиала запланировано на 1 февраля 2024 года

КЕМЕРОВО, 18 декабря. /ТАСС/. Филиал Координационного центра правительства России появится в Кемеровской области, соответствующее соглашение подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и руководитель аналитического центра при правительстве РФ Константин Калинин. Начало работы филиала запланировано на 1 февраля 2024 года, сообщила пресс-служба правительства региона.

"По инициативе губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе будет создан филиал Координационного центра правительства Российской Федерации. Соглашение о взаимодействии в рамках создания регионального филиала подписали Сергей Цивилев и руководитель аналитического центра при правительстве Российской Федерации Константин Калинин. Планируется, что региональный филиал начнет работу с 1 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

Документ предполагает совместную информационно-аналитическую, экспертно-аналитическую и консультационную работу. Эксперты аналитического центра помогут в организации и мониторинге реализации федеральных и региональных госпрограмм, проектов экономического, социально-экономического, научного и научно-технического развития, окажут содействие в прогнозировании динамики основных показателей социально-экономического развития, в том числе в межрегиональной, инвестиционной и внешнеэкономической сферах.

Как отмечает Цивилев, Кемеровская область является одним из опорных регионов России, при поддержке президента РФ Владимира Путина и федерального правительства в Кузбассе реализуется масштабная программа социально-экономического развития области.

"По итогам международной научно-практической конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" совместно с экспертами, учеными, представителями бизнеса сформирован перечень мероприятий, необходимых для ускоренного развития нашего региона до 2030 года. Создание филиала координационного центра правительства РФ позволит нам ускорить реализацию программы, повысить качество исполнения задач, поставленных президентом", - подчеркивает Цивилев, его цитирует пресс-служба.

По словам Калинина, у аналитического центра имеется позитивный опыт взаимодействия с регионами. "Мы ведем информационно-аналитическую работу, используем различные инструменты, делимся опытом работы федерального правительства. Координационные центры как новый формат помогают решать насущные задачи, планировать и осуществлять реализацию самых разных проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы регионов и повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - цитирует его пресс-служба.

О координационном центре

Координационный центр является постоянно действующим органом при правительстве РФ. Центр создан для обеспечения оперативных и согласованных действий в регионах при разрешении штатных и нештатных ситуаций, требующих координации, для проработки приоритетных задач правительства РФ и управления их реализацией, а также для обеспечения оперативного доступа к данным информресурсов с целью использования достоверной информации при принятии решений в рамках исполнения задач, координируемых центром.