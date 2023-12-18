Telegraph: Rolls-Royce ведет переговоры о создании на Украине мини-АЭС

Как сообщила газета, их разрабатывают на основе "новой и коммерчески непроверенной технологии"

ЛОНДОН, 18 декабря. /ТАСС/. Британская компания Rolls-Royce вступила в переговоры с энергетической компанией ДТЭК, принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову, о разработке и создании в будущем мини-АЭС на Украине. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, представители ДТЭК "провели предварительные переговоры с Rolls-Royce о разработке проектов малых модульных реакторов (ММР) на площадках, где сейчас находятся угольные электростанции". Речь идет о создании до восьми ММР в 2030-х годах после восстановления Украины. По словам представителя ДТЭК, рассматриваются вопросы о возможности установки мини-АЭС, и "переговоры касаются переоборудования угольных электростанций".

Мини-АЭС, разрабатываемые Rolls-Royce, как отмечает издание, создаются на основе "новой и коммерчески непроверенной технологии, которую компания планирует внедрить не раньше 2030 года, причем первая из ММР, как ожидается, будет построена в Великобритании".

Как сообщалось ранее, к 2050 году в Соединенном Королевстве планируется выпуск 16 малых модульных реакторов. При этом компоненты ММР предполагается производить на заводах, а затем доставлять транспортными средствами к месту сборки, что снизит затраты на строительство. По прогнозам экспертов, срок эксплуатации таких мини-АЭС составит около 60 лет, а мощность каждой из них - 440 МВт.

Первый подобный реактор нового поколения планируется построить к 2030 году. Его стоимость составит примерно $2,9 млрд, а затем, по мере налаживания производства, сумма затрат на каждый ММР снизится до $2,38 млрд.