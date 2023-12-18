"Аккую Нуклеар" заявила, что первый реактор АЭС "Аккую" готов к загрузке ядерного топлива

Директор по строительству и организации производства компании Денис Сеземин сообщил, что в здании первого энергоблока АЭС установлен 300-тонный кран, и осуществляется монтаж турбогенераторного оборудования

СТАМБУЛ, 18 декабря. /ТАСС/. Первый реактор строящейся в Турции АЭС "Аккую" готов к загрузке ядерного топлива. Об этом сообщил директор по строительству и организации производства АО "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин агентству Anadolu.

По его словам, в здании первого энергоблока АЭС установлен 300-тонный кран, и сейчас осуществляется монтаж турбогенераторного оборудования. "В здании реактора проведен очень важный процесс <...>, осуществлен монтаж и демонтаж оборудования реактора и его крышки. В ходе этого процесса было установлено соответствие реактора, его внутреннего оборудования и других элементов проектной документации, что означает готовность реактора к следующему этапу - загрузке топлива", - рассказал Сеземин.

Росатом сообщил на прошлой неделе, что турецкие власти выдали разрешение на ввод в эксплуатацию первого блока АЭС "Аккую". "Выдача разрешения показывает, что мы сделали все правильно и с позиций Турции, и международного законодательства. Оно предоставляет нам возможность приступить к стадии наладочно-пусковых работ", - отметил Сеземин.

Загрузка ядерного топлива в первый реактор станет возможной после получения АЭС "Аккую" лицензии на его эксплуатацию. Компания АО "Аккую Нуклеар" ранее сообщала, что специалисты продолжают разработку технической документации для подачи заявки на получение этой лицензии.

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция в Турецкой Республике, которая сооружается российской государственной корпорацией "Росатом". Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения III+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1,2 тыс. МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate.

По условиям межправительственного соглашения ввод в эксплуатацию первого энергоблока АЭС должен состояться в течение семи лет после получения всех разрешений на строительство блока. С учетом получения лицензии на строительство энергоблока №1 в 2018 году этот срок означает 2025 год.