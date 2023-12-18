Чернышенко: КНР и Россия намерены увеличить товарооборот до $300 млрд к 2030 году

ПЕКИН, 18 декабря. /ТАСС/. Китай и Россия намерены увеличить объем товарооборота до $300 млрд к 2030 году. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на полях заседания российско-китайской межправкомиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"За 11 месяцев текущего года торговый оборот России и Китая превысил $201 млрд. Тем самым мы на год раньше и с солидным запасом выполнили поставленную нашими лидерами задачу по доведению товарооборота до $200 млрд к 2024 году. К 2030 году рассчитываем нарастить объем до $300 млрд", - отметил Чернышенко.