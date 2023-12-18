Эксперты сообщили, что доходы бюджета РФ превышают план на 2023 год на 89,3 млрд рублей

По данным портала "Электронный бюджет", доходы федерального бюджета на первую половину декабря составили 26,219 трлн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета РФ на первую половину декабря составили 26,219 трлн рублей, что на 89,3 млрд рублей больше запланированных доходов на 2023 год, следует из данных портала "Электронный бюджет".

По действующему закону о бюджете на 2023-2025 годы планируется, что в текущем году в федеральный бюджет должно поступить 26,130 трлн рублей. При этом материалах к проекту бюджета на 2024-2026 годы отмечалось, что доходы по итогам 2023 года могут составить 28,674 трлн рублей.

Минфин РФ в начале декабря предварительно оценил объем доходов федерального бюджета в январе - ноябре 2023 года в 25,963 трлн рублей, дефицит составил 878 млрд рублей. Министр финансов Антон Силуанов, комментируя в конце ноября оценку дефицита бюджета, сообщил, что соответствующий показатель ожидается на уровне 1% ВВП. По словам Силуанова, дополнительные ненефтегазовые доходы поступают неплохо. Экономика работает, и темпы роста позволяют говорить и о более высоких доходах бюджета, отмечал министр.

По предварительной оценке Минфина, ненефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе - ноябре 2023 года составили 17,737 трлн рублей.

Кроме того, как сообщал глава Минфина в начале декабря, федеральный бюджет РФ получил более 300 млрд рублей от бизнеса по налогу на сверхприбыль, мера оправдала ожидания.