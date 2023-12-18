Воробьев пригласил белорусский бизнес реализовать инвестпроекты в Подмосковье

В ходе встречи губернатора Подмосковья с президентом Белоруссии также были затронуты темы, связанные с развитием сотрудничества сторон, в том числе сельское хозяйство и экспортный потенциал

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил предпринимателей Республики Беларусь реализовывать инвестиционные проекты, в том числе совместные, на территории Подмосковья. Для бизнеса в российском регионе предусмотрены различные условия, в том числе льготное кредитование на развитие импортозамещающих производств.

В понедельник в Минске состоялась встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"У нас в Подмосковье действуют индустриальные парки, где размещаются производства и, соответственно, даются специальные условия, в том числе финансовые льготные кредиты, которые могут быть применены для реализации того или иного импортозамещающего проекта. <...> Соответственно, и белорусские компании могут найти себя в этом. И, как сказал президент, мы можем реализовывать совместные какие-то предприятия. Это машиностроение, это перерабатывающая промышленность, это изготовление и более глубокая переработка материалов, сырья. Поэтому все эти возможности у нас есть", - сказал Воробьев журналистам.

Он добавил, что в ходе встречи были затронуты различные темы, связанные с развитием сотрудничества Белоруссии и Московской области, в том числе сельское хозяйство и экспортный потенциал.

"Рабочие места, налоги, у нас очень большая стройка в Московском регионе. Предприятия Беларуси всегда могут найти себе достойное место и по поставке материалов, и по выполнению работ", - добавил Воробьев.