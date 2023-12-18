Совет директоров РЖД утвердил финплан и инвестпрограмму на 2024 год

Инвестпрограмма составит 1 275 трлн рублей

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил финансовый план и инвестиционную программу холдинга на 2024 год, говорится в сообщении компании. Инвестпрограмма на 2024 год составит 1 275 трлн рублей. Как ожидается, погрузка на сети РЖД по итогам 2024 года вырастет на 1,7%, до 1 265 млрд тонн.

"Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил финансовый план и инвестиционную программу ОАО "РЖД" на 2024 год Погрузка на сети РЖД в 2024 году запланирована на уровне 1 265,4 млн тонн (+1,7% к 2023 году), грузооборот вырастет на 3,4%, до 3 431,3 млрд т/км. Инвестиционная программа в 2024 году составит 1 275,4 млрд рублей, в том числе инвестиции в развитие инфраструктуры Восточного полигона - 366 млрд рублей", - отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что РЖД разместят по закрытой подписке акции на 45,5 млрд рублей для финансирования инвестпрограммы.

В начале ноября министр транспорта Виталий Савельев заявлял, что уставный капитал Российских железных дорог будет увеличен на 162 млрд рублей до конца 2023 года для "формирования дополнительных источников инвестиций". Еще 45,5 млрд рублей планируется привлечь в 2024 году. Сейчас уставный капитал РЖД составляет более 3,2 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что инвестпрограмма РЖД на 2024 год составит более 1 270 трлн рублей.