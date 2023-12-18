Япония выразила КНР протест из-за предполагаемой добычи газа в спорном районе

Силы самообороны 15 декабря зафиксировали горение газового факела на китайской буровой платформе, сообщает NHK

ТОКИО, 18 декабря. /ТАСС/. Япония выразила протест властям Китая из-за предполагаемой добычи газа на одной из платформ в спорном районе Восточно-Китайского моря. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, морские Силы самообороны Японии 15 декабря зафиксировали горение газового факела на китайской буровой платформе, что стало причиной протеста.

Токио периодически выражает подобные протесты в связи с деятельностью КНР, которая ведет активное бурение непосредственно у линии, разграничивающей, по мнению Токио, эксклюзивные экономические зоны двух стран. Правительство Японии считает, что таким образом КНР пытается выкачивать природный газ из месторождений под морским дном, на которые, как предполагается, может иметь права и Япония. По данным японской стороны, в указанном районе Китай оперирует 18 стационарными буровыми установками.

Китай не признает прочерченную Японией линию разграничения экономических зон двух стран и утверждает, что она должна проходить намного восточнее - почти у южного японского острова Окинава. Согласно международному праву, спор такого рода может быть разрешен путем соглашения между двумя странами.

В 2008 году Токио и Пекин подписали соглашение о совместной разработке газовых месторождений в Восточно-Китайском море. Тем не менее переговоры по данному вопросу были заморожены после инцидента 2010 года, когда японская береговая охрана задержала китайский рыболовецкий траулер в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Японией и Китаем.