В Чувашии после укрупнения в 2024 году останется 10 электросетевых компаний

На конец 2023 года в республике работают 24 муниципальных электросетевых организаций

ЧЕБОКСАРЫ, 18 декабря. /ТАСС/. Количество муниципальных электросетевых организаций в Чувашии сократилось в 2023 году с 39 до 24, в 2024 году за счет консолидации останется 10 компаний. Об этом сообщил на совещании в региональном правительстве вице-премьер республики - глава Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов, подводя итоги второго этапа консолидации объектов электроснабжения.

"На начало этой работы в Чувашской Республике количество сетевых организаций было 39. В 2023 году составило 24. В 2024 году количество сетевых организаций снизится почти в четыре раза: было 39 - станет 10. Мы сможем выровнять тарифы в регионе за счет снижения затрат на эксплуатацию электросетевого комплекса", - отметил Краснов.

Консолидация объектов электроснабжения в регионе проводится в несколько этапов за счет присоединения муниципальных организаций к государственному унитарному предприятию "Чувашские государственные электрические сети". По словам министра, это позволяет достичь двух основных показателей: надежности электроснабжения и продолжительности энергообеспечения при аварийных ситуациях. Первый этап предполагал консолидацию объектов электросетевого хозяйства в семи муниципальных образованиях. "Задача была завершена, более 10 тыс. объектов электросетевого хозяйства были поставлены на учет, по каждому [сформирован] пакет документов", - подчеркнул министр.

В 2023 году консолидация продолжилась. "Завершили передачу имущества электросетевых объектов из муниципальной собственности по 21 муниципалитету, разобрались с концессионными соглашениями в области электросетевого хозяйства, у нас было всего пять этих соглашений", - добавил Краснов.

По его словам, госпредприятие обеспечивает треть всего объема передачи электроэнергии в Чувашии. "По итогам двух этапов консолидации зона присутствия государственной сетевой компании была значительно расширена. Мы создали все структурные подразделения, районные участки электрических сетей, укомплектовали квалифицированным кадровым персоналом, необходимым запасом материалов, оборудования, самое главное - не просто круглосуточным наблюдением, а круглосуточной диспетчеризацией и реагированием на любые инциденты", - пояснил министр.

Он добавил, что при проведении инвентаризации выявили 553 бесхозяйных объекта, продолжается работа по их передаче в государственную собственность.

Консолидация электросетевого хозяйства

В 2021 году глава Чувашии Олег Николаев заявил, что до 80% всех аварий в системе электроснабжения происходят в городах республики. Он пояснил, что в небольших сетевых компаниях, расположенных в муниципалитетах, зачастую нет достаточного ремонтного персонала, материальной базы для восстановительных работ и круглосуточной диспетчерской службы. Также несколько компаний имеет задолженность перед поставщиками.

В апреле 2022 года в Чувашии приняли закон о перераспределении полномочий между органами власти по организации электроснабжения. Он направлен на объединение энергетических компаний муниципального уровня на базе нового государственного предприятия. В 2022 году муниципальное унитарное предприятие "Чебоксарские электрические сети" было передано в собственность республики и переименовано в ГУП "Чувашские государственные электрические сети" Минпромэнерго республики.