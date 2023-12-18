РФ и КНР в 2024 году запустят совместные проекты по сквозным технологиям и судостроению

Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев назвал Китай главным торговым партнером России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия и Китай в 2024 году планируют запустить совместные проекты по нескольким направлениям, в числе которых судостроение, сквозные технологии и "зеленая" энергия. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития РФ Владимир Ильичев по итогам состоявшегося в Пекине заседания российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

"В 2024 году мы рассчитываем расширить сферы сотрудничества и запустить совместные инвестиционные проекты в новых приоритетных сферах, таких как "сквозные" технологии, "зеленое" развитие и новые источники энергии, судостроение и т. д. Планируем, что в ближайшие годы в портфеле межправкомиссии будет более 100 различных проектов", - сказал Ильичев, его слова приводятся пресс-службой министерства.

Ильичев подчеркнул, что Китай - главный торговый партнер России. Он напомнил, что за 11 месяцев 2023 года двусторонний товарооборот вырос на 23%, достигнув $201 млрд.

В Минэкономразвития РФ добавили, что накопленный объем прямых инвестиций из Китая в Россию за первый квартал 2023 года увеличился на 40% в годовом выражении. Российские инвестиции в Китай увеличились на 18%.

В числе ключевых направлений сотрудничества на предстоявший год Ильичев назвал продолжение совместной работы по модернизации межправсоглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений, развитие инвестиционного сотрудничества, а также продолжение работы в рамках двустороннего механизма по выявлению барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

В планах России и Китая, добавили в МЭР, также реализация потенциала двустороннего взаимодействия в области устойчивого развития. В настоящий момент регионы двух стран ведут активный диалог по вопросам климата. Согласован и готовится к подписанию Меморандум по вопросам "зеленого" и низкоуглеродного развития между Сахалинской областью и провинцией Гуандун.