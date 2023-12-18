МИД Венгрии заявил, что в 2023 году страна получит из РФ более 5 млрд куб. м газа

Природный газ будут поставлять через Турцию в рамках двустороннего соглашения, рассказал глава министерства Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 18 декабря. /ТАСС/. Объем поставок природного газа из России в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям составит более 5 млрд кубометров. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, отметивший важность сотрудничества с надежными партнерами.

Глава МИД выступил на церемонии подписания соглашения о расширении взаимодействия между турецкой энергетической компанией Botas и венгерской MVM. "Турция стала без преувеличения самым важным партнером Венгрии с точки зрения транзита природного газа с тех пор, как был построен газопровод "Турецкий поток". Он обеспечивает значительную часть безопасных поставок природного газа в Венгрию. В этом году по нему поступит более 5 млрд кубометров газа", - сказал Сийярто.

"События последних недель ясно показали, насколько важны надежные партнеры, потому что в отличие от них ненадежные транзитные партнеры могут очень быстро создать серьезные риски для энергобезопасности другой страны", - добавил министр, имея в виду попытки Болгарии ввести дополнительную плату за транспортировку по своей территории российского газа, поступающего в Венгрию, Сербию и Северную Македонию. После того, как Будапешт пригрозил Софии наложить вето на присоединение страны к Шенгенской зоне, болгарский парламент отменил свое первоначальное решение о повышенных сборах за транзит газа из РФ.

Соглашение с турецкой Botas

Новое соглашение о сотрудничестве между Botas и MVM касается развития газовой инфраструктуры, электроэнергетики, использования возобновляемых источников энергии. Ранее они достигли договоренности о поставках в Венгрию в 2024 году 275 млн кубометров турецкого газа. Как заявил Сийярто, это делает Турцию для Венгрии не только страной-транзитером, но и страной-поставщиком и выводит сотрудничество между ними в энергетической сфере на новый уровень.

Сегодня стороны заключили также соглашения в области транспорта, образования, культуры. Подписание документов состоялось перед проведением в Будапеште Совета стратегического сотрудничества с участием премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Турции Тайипа Эрдогана. Оно приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Планируется, что в его ходе Орбан и Эрдоган подпишут соглашение о приоритетном стратегическом партнерстве между Венгрией и Турцией.

Венгрия по-прежнему получает основной объем газа из России по трубопроводу "Турецкий поток" и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. В то же время правительство страны продолжает курс на диверсификацию источников и поставок энергоносителей, хотя и заверяет, что не намерено отказываться от долгосрочных контрактов с проверенными и надежными партнерами, в том числе с российским "Газпромом".