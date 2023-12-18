На Ставрополье открыли первый в России завод по производству виски полного цикла

Предприятие "будет выпускать более 5,6 млн литров абсолютного алкоголя в год", уточнил министр экономразвития края Денис Полюбин

ПЯТИГОРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Первое в России производство полного цикла по изготовлению солодового и зернового виски запустили в Минераловодском округе Ставропольского края. Новый завод "Алвиса Виски" будет производить отечественные висковые дистилляторы, которые ранее завозили в страну из-за рубежа, сообщил ТАСС министр экономразвития Ставропольского края Денис Полюбин.

"Сегодня Ставрополье сделало еще один большой шаг к импортозамещению. Открыли первое в России производство полного цикла по изготовлению виски. Алкогольный напиток будут производить на основе ставропольского зерна", - сказал Полюбин.

По его словам, запустили три линии розлива мощностью от 3 до 6 тыс. бутылок в час.

"Завод будет выпускать более 5,6 млн литров абсолютного алкоголя в год. Строительство предприятия стартовало в 2020 году, инвестиции превысили 4,4 млрд рублей", - рассказал министр экономразвития края.