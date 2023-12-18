Путин заявил, что нынешняя технологическая революция требует новой генерации кадров

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Происходящая в мире технологическая революция требует совершенно новых квалифицированных кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.
"Во всем мире происходит технологическая революция, она требует совершенно новых квалифицированных кадров", - сказал он.
Президент подчеркнул, что можно называть их как угодно, например, рабочими специальностями, но важно то, что это "совсем другая генерация", для нее - совсем другие требования, и должна появиться совсем другая генерация специалистов.