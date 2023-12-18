Фонд развития промышленности ЛНР в два раза увеличил сумму займов для предприятий

По новой программе софинансирования можно будет взять заем на 200 млн рублей, уточнила глава ФРП республики Виолетта Воробьева

ЛУГАНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Сумма займов для действующих в Луганской Народной Республике (ЛНР) предприятий увеличена в два раза, сообщается в Telegram-канале регионального фонда развития промышленности (ФРП).

Уточняется, что по новой программе льготного заемного финансирования Фонда развития промышленности ЛНР "Проекты развития (совместный)" предприятия региона смогут получить в два раза больше средств, чем это было ранее. "По этой программе можно будет взять заем на 200 млн рублей. Тогда как программы регионального Фонда рассчитаны максимум на 100 млн [рублей]. Возможность повысить верхнюю планку появилась благодаря тому, что сама программа - совместная. Федеральный Фонд профинансирует 90% от суммы займа, а региональный - 10%. Такой принцип софинансирования позволит нам помочь большему числу предприятий Республики за счет более эффективного использования имеющихся средств", - приводятся в Telegram-канале слова главы ФРП республики Виолетты Воробьевой.

Отмечается, что новая программа софинансирования рассчитана на помощь предприятиям, которые столкнулись с проблемами высоких затрат на модернизацию и развитие своего производства, а также с недостатком крупного инвестирования. "В программе "Проекты развития (совместный)" расширен и перечень направлений целевого использования средств заемного финансирования. Так, теперь предприятие сможет взять заем на создание нового продукта или технологии", - подчеркнула Воробьева.

Фонд развития промышленности ЛНР создан весной 2023 года. Ранее глава Минпромторга ЛНР Тимур Саматов сообщал, что организация планирует до конца года выдать предприятиям республики льготные займы на сумму свыше 950 млн рублей.