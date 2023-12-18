Суд оставил "Балтике" право использовать бренды пива Carlsberg

Односторонние отказы от рамочного лицензионного соглашения, заключенного с российской компанией в 2013 году, были признаны недействительными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск пивоваренной компании "Балтика" к датской Carlsberg Breweries и признал недействительными односторонние отказы последней от рамочного лицензионного соглашения, заключенного с российской компанией в 2013 году, а также лицензионных договоров об использовании "Балтикой" нескольких глобальных пивных брендов ответчика. Информация о принятом решении опубликована на портале "Электронное правосудие".

"Иск удовлетворить полностью", - записано в карточке дела.

С заявлением "Балтика" обратилась 17 октября - после того как Carlsberg Group в одностороннем порядке отказалась от исполнения и рамочного соглашения, а также лицензионных договоров в отношении отдельных брендов. В датской компании этот шаг назвали "ответом" на июльский указ президента России, которым все активы Carlsberg в стране были переданы во временное управление Росимущества. В рамках иска "Балтики" суд принял обеспечительные меры и запретил Роспатенту регистрировать прекращение прав "Балтики" на четыре товарных знака (Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley s Garage, Holsten) по заявлению соответствующих лицензиаров/ лицензиатов.

В пятницу арбитражный суд Петербурга удовлетворил и другой иск "Балтики" к Carlsberg, поданный еще в середине сентября, - резолютивная и мотивировочная части этого решения пока не опубликованы. В заявлении российская компания просила запретить ответчику инициировать разбирательства в иностранных судах, предметом которых было бы расторжение или иное препятствию исполнению рамочного соглашения с "Балтикой". Для обеспечения иска последняя также ходатайствовала о запрете Роспатенту осуществлять регистрационные действия с лицензиями на несколько брендов, так как опасалась, что Carlsberg обратится в службу с заявлением о прекращении прав истца на товарные знаки, минуя суды РФ - например, на основании срочных обеспечительных мер Морского и торгового суда Дании, в котором лицензионными соглашениями установлена подсудность споров. Тем не менее, 25 сентября в принятии обеспечительных мер "Балтике" было отказано.

Ранее ТАСС сообщал также об уголовном деле, связанном с брендами "Балтики" и Carlsberg. По обвинению в мошенничестве с 16 ноября находятся под стражей экс-президент российской компании Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский. По данным правоохранительных органов, с марта 2022 года по июль 2023-го фигуранты заключили договор с Carlsberg о получении прав на использование ее международных пивных брендов внутри России (при этом знали, что на деле представители датской стороны передавать их "Балтике" не намерены). В свою очередь, российская компания передавала право на реализацию продукции под брендом "Балтика" в шести странах СНГ и Монголии казахстанскому ТОО "Карлсберг Казахстан" и белорусскому ООО "Виста БиУай Ко". За вторую часть сделки "Балтика" должна была получить от партнеров 295,6 млн рублей. Как оказалось, первая часть соглашения датской компанией исполнена не была, а вторую исполнила только российская сторона - права на популярный бренд "ушли" за границу, а многомиллионная оплата за это не последовала.