Товарооборот Кубани и Турции вырос до $2 млрд

Объем импорта и экспорта выросли на 27%

КРАСНОДАР, 18 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Краснодарским краем и Турцией достиг $2 млрд, объем импорта и экспорта выросли за прошлый год на 27%. За прошедшие месяцы 2023 года товарооборот также вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"Турция для нашего региона не просто сосед по Черному морю, а стратегически важный партнер. Всегда поддерживали дружеские и взаимовыгодные экономические отношения. Сегодня мы говорим об увеличении взаимного товарооборота - до $2 млрд за прошлый год, а это рост на 27%. В этом году позитивная динамика сохраняется: рост к аналогичному периоду 2022 года - 7%", - говорится в сообщении с ссылкой на слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев встретился с генеральным консулом Турецкой Республики в Новороссийске Метином Озканом. В ходе беседы глава региона высказался о возможности создания турецких предприятий в крае. Господин Озкан, в свою очередь, заявил, что возможности Кубани должны активно продвигаться в Турции.

По словам губернатора края, регион заинтересован в дальнейшем расширении культурных, а также торговых, экономических связей - не только в развитии торговли, но и в создании совместных предприятий. Краснодарский край входит в пятерку лидеров национального рейтинга инвестпривлекательности. На Кубани одновременно реализуют 483 инвестпроекта стоимостью свыше 100 млн рублей, инвестиционный портфель составляет порядка 2,6 трлн рублей. В ближайшие годы в крае будет создано более 80 тыс. рабочих мест.