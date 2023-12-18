В Руанде запустили первый в Африке завод вакцин BioNTech

Фабрика начнет производство в 2024 году

НАЙРОБИ, 18 декабря. /ТАСС/. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech завершила строительство первого модуля завода по производству вакцин на основе технологии матричных РНК (mRNA) в столице Руанды Кигали. Трансляцию церемонии открытия, на которой присутствовали первые лица нескольких африканских стран, вел телеканал RwandaTV.

"Мы объединились с Руандой, Южной Африкой и Ганой, и построили <…> первый модуль по производству вакцин на основе технологии матричных РНК на [африканском] континенте здесь в Кигали", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, посетившая Руанду с визитом.

На церемонии также присутствовали председатель Комиссии Афросоюза Муса Факи Махамат, лидер Руанды Поль Кагаме, президент Сенегала Маки Саль и глава Ганы Нана Акуфа-Аддо, а также премьер-министр Барбадоса Миа Моттли.

По слова Фон дер Ляйен, ЕС выделил €1,2 млрд на строительство завода, через два года производство выйдет на объемы в 50 млн доз вакцин в год.

Строительство первого в Африке завода по производству вакцин на основе разработанной германской компанией BioNTech новейшей технологии mRNA началось в июне 2022 года. Ожидается, что первым средством станет вакцина от малярии. Согласно утвержденным планам, фабрика начнет производство вакцин в 2024 году.

Технология матричных РНК получила широкое признание в ходе нынешней пандемии коронавируса, когда ряд компаний сделали на ее основе считающиеся эффективными вакцины, отмечает SABC. BioNTech также планирует построить свои заводы еще в двух странах Африки - ЮАР и Сенегале.