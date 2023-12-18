Шохин: экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля остановили несколько инвестпроектов

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей считает, что важна не столько стабильная, сколько предсказуемая налогово-бюджетная политика

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Введение 1 октября экспортных пошлин с привязкой к курсу рубля привело к остановке нескольких инвестиционных проектов, поскольку к ним не применяется стабилизационная оговорка в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Об этом сообщил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на форуме РБК "Новая экономика".

"В СЗПК нет стабилизационной оговорки по экспортным пошлинам, а сейчас после октябрьского повышения экспортных пошлин многие компании "на hold поставили" (остановили - прим. ТАСС) свои проекты, которые входят в СЗПК, потому что очень существенно поменялась фискальная нагрузка. Поэтому мы сейчас пытаемся убедить правительство в поправках к законодательству все-таки стабилизационную оговорку распространить на всю фискальную нагрузку", - сказал Шохин.

При этом, по его словам, министерство финансов РФ выступает против введения стабилизационной оговорки для экспортных пошлин в СЗПК.

Шохин считает, что важна не столько стабильная, сколько предсказуемая налогово-бюджетная политика. По этой причине предпочтительнее повысить налог на прибыль организаций, а не вводить налог на сверхприбыль или экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля.

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление для возобновления заключения СЗПК. Регионам предоставлено право подготовки заключений на инвестиционные проекты с учетом оценки их воздействия на региональную экономику. Также уточнен состав и условия стабилизационных оговорок, которые фиксируют уровень налогов и гарантируют неизменность законодательства для инвестора. Срок стабилизации возможно продлить, когда инвестор не в состоянии выполнить обязательства по не зависящим от него причинам.

С 1 октября в России действуют гибкие экспортные пошлины на широкий перечень товаров с привязкой к курсу рубля, которые касаются в том числе алкоголя, табака, рыбы и молочной продукции, сахара, кондитерских изделий, какао, продукции горнодобывающей промышленности, черной и цветной металлургии, драгоценных металлов, угля и удобрений. Как сообщало правительство РФ, мера носит временный характер и направлена на защиту внутреннего рынка. Размер пошлины составляет 4% при курсе более 80 и менее 85 рублей за $1, 4,5% - при курсе 85-90 рублей за $1, 5,5% - от более 90 до менее 95 рублей за $1, а 7% - при курсе свыше 95 рублей включительно.