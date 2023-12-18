Подмосковная компания увеличила производство средств для эвакуации при пожаре

Этого удалось достичь благодаря запуску нового цеха

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Компания "Самоспас" в Московской области, выпускающая средства для спасения и эвакуации при пожаре, увеличила производственные мощности за счет запуска нового цеха. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Запуск нового цеха на предприятии в городском округе Истра позволил компании "Самоспас" увеличить производственные мощности в 2,5 раза, а также расширить линейку приспособлений для спасения людей при пожаре. Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 150 млн рублей", - цитирует пресс-служба зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерину Зиновьеву.

Отмечается, что компания "Самоспас" более 15 лет производит устройства для экстренной эвакуации людей из высотных зданий. В основном это канатно-спускные автоматические устройства, которые используются, если пути отступления блокированы огнем или задымлены. Чтобы средства можно было использовать в школах, компания разработала специальные системы для детей с учетом веса и роста.

"Мы не можем предотвратить чрезвычайные ситуации, но можем к ним подготовиться. На сегодняшний день нашими устройствами оборудованы более 80 % школ Москвы, сейчас мы обсуждаем оснащение спасательными системами учебные заведения Подмосковья", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании "Самоспас" Ильи Маликова.

В пресс-службе добавили, что на предприятии в Подмосковье компания не только производит изделия, но и проводит их проверку. У компании есть собственный высотный полигон, где испытывается как готовая продукция, так и новые разработки до отправки на сертификацию. Там же установлено специальное оборудование - динамическая машина и статическая разрывная, которые позволяют проверить изделия на прочность.