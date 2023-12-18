Путин назвал задачей властей "соединить все в один кулак", чтобы помочь экономике

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Участие в проекте "Профессионалитет" будут принимать и техникумы, и бизнес, задача российских властей состоит как раз в том, чтобы соединить их потребности "в один кулак" для пользы экономики, сообщил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства глава государства отметил, что проект "Профессионалитет" будет и дальше расширяться, его планируют внедрять и в учреждения среднего профессионального образования. "Конечно, и в техникумах надо это делать. Это надо делать в лицеях", - пояснил он. "И будем все плотнее и плотнее работать с бизнесом, нашими крупными компаниями", - добавил президент.

"Наша задача - соединить потребности и интересы в один кулак, с тем чтобы помочь реальным секторам экономики, реальным крупным нашим компаниям, предприятиям. Мы все будем для этого делать", - сказал в этой связи Путин.