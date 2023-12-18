Путин заявил, что атомный ледокол "Лидер" будет колоть лед высотой 6-7 м

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Атомный ледокол "Лидер", создающийся в России, станет отдельной страницей в истории флота, он будет колоть лед высотой 6-7 м. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

"У нас один из крупнейших ледоколов, который должен быть создан в ближайшее время - "Лидер". Он вообще будет колоть лед, который трудно себе представить, без ограничений, 6-7 метров в высоту. Это, конечно, уже отдельная страничка в истории флота, это поможет расширить возможности Северного морского пути", - сказал глава государства.