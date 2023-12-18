В Канаде с 2035 года разрешат продавать машины только с нулевым выбросом СО2

Также предлагается с 2026 года ввести квоты на продажи автомобилей с электродвигателями, которые должны составить не менее 20% от всех продаж автотранспорта

ОТТАВА, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Канады намерены запретить с 2035 года продавать автомобили с любым уровнем выброса СО2, реализуя свою политику по полному переходу на машины с электрическими двигателями. Об этом сообщил телеканал CTV.

По его информации, правительство может объявить об этом уже на этой неделе, представив новые правила по масштабному насыщению канадского рынка электроавтомобилями.

Также предлагается с 2026 года ввести квоты на продажи автомобилей с электродвигателями, которые должны составить не менее 20% от всех продаж автотранспорта. К 2030 году эта квота может вырасти до 60%, а с 2035 года в Канаде прекратятся продажи машин с двигателями внутреннего сгорания.

В прошлом году премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что федеральные власти намерены стимулировать население покупать электроавтомобили и вкладывать средства в инфраструктуру по их обслуживанию. На эти цели планируется выделить не менее 2,9 млрд канадских долларов (на тот момент $2,31 млрд).