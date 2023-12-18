Путин: Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Северный морской путь (СМП) становится все более эффективным для перевозки грузов, чем Суэцкий канал.

"Северный морской путь становится более эффективным, чем Суэцкий канал. Там в разы экономика перемещения грузов увеличивается", - сказал глава государства на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Путин отметил, что СМП все больше открывается для судов в разное время года, но ледокольный флот будет нужен еще не одно десятилетие. "Он [СМП] итак в связи с изменениями климатического характера открывается на достаточно длительное время, по нему уже идут и торговые суда, правда, в осенний период или ближе к весне без [ледовой] проводки невозможно там ходить, но тем не менее все больше и больше времени для проводки судов. Но еще не одно десятилетие, наверняка, атомный ледокольный флот потребуется, а это огромное конкурентное преимущество для нашей страны", - отметил глава российского государства.