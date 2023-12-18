Путин рассказал о дискуссиях насчет повышения локализации автопроизводства в РФ

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Россия вела с западными партнерами вопрос о локализации автомобильного производства на своей территории, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с финалистами и наставниками чемпионата профессионального мастерства. Он отметил, что речь шла о важности переноса в РФ высокотехнологичных производственных процессов.

"Когда мы вели дискуссии с нашими так называемыми партнерами еще из европейских стран и говорили о повышении уровня локализации, - напомнил президент, - [обсуждали, что] покраска - это сложный процесс и относится к высокотехнологичной сфере". Среди таких же сложных процессов Путин перечислил установку двигателя, трансмиссии, рулевой колонки.