В Подмосковье запустили учебно-практическую площадку для предпринимателей

Первый поток обучения стартует в начале 2024 года

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Учебную площадку "Фабрика офисных процессов", на которой предприниматели могут практиковать применение инструментов бережливого производства, запустили в Московской области на базе Регионального центра компетенций. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Участие сотрудников предприятий в "Фабрике офисных процессов" позволит команде понять, как улучшения могут повлиять на операционные и экономические показатели организации в целом. Обучение улучшит навыки анализа потребностей клиентов, а также поможет выстроить эффективную систему управления, оптимизировать рабочие процессы, правильно организовать рабочие места и офисное пространство. Отмечу, что обучение нацелено не только на совершенствование знаний о методах и инструментах бережливости, но также помогает замотивировать сотрудников на дальнейшее совершенствование рабочих процессов", - привели в материале слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что площадка располагается на базе Регионального центра компетенций в Красногорске. Принять участие в фабрике могут сотрудники предприятий - участников нацпроекта, ответственные за внедрение принципов и инструментов бережливого производства.

Уточняется, что первый поток обучения стартует уже в начале следующего года.