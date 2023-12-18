Лукашенко одобрил проект соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном

Президент Белоруссии уполномочил правительство на проведение переговоров по проекту соглашения

МИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Ираном", - говорится в сообщении.

Лукашенко уполномочил правительство на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.