В Госдуму внесли протокол о содействии совместным проектам в промышленности в странах ЕАЭС

Согласно документу, порядок отбора и реализации государствами - членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности определяется в соответствии с положением, утверждаемым Евразийским межправительственным советом

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года изменений, касающихся оказания финансового содействия при реализации государствами - членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Документ был подписан в Москве 25 мая 2023 года. В соответствии с протоколом объем средств, предусматриваемых в бюджете ЕАЭС на очередной финансовый год, на оказание финансового содействия при реализации государствами - членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, определяется в процентном соотношении от общей суммы поступлений в бюджеты государств - членов ЕАЭС от специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин в финансовом году, предшествующем году утверждения бюджета ЕАЭС.

Размер такого процентного соотношения и форма оказания финансового содействия при реализации соответствующих проектов определяются Высшим Евразийским экономическим советом. Порядок отбора и реализации государствами - членами ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности, а также оказания финансового содействия за счет средств бюджета ЕАЭС определяется в соответствии с положением, утверждаемым Евразийским межправительственным советом.

"Реализация протокола повлечет за собой дополнительные расходы и будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете", - говорится в пояснительной записке.