Еврокомиссия оценила потери РФ от запрета импорта алмазов в €4 млрд в год

В ЕК отметили, что будет создан надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов, основанный на отслеживании

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) оценивает потери России от запрета импорта алмазов в рамках 12-го пакета санкций в €4 млрд в год. Об этом говорится в заявлении ЕК.

"Предлагаемые санкции являются частью скоординированного на международном уровне "Большой семеркой" запрета на добычу алмазов, целью которого является лишить Россию этого важного потока доходов, которые оцениваются в €4 млрд в год", - отмечается в нем. В документе подчеркивается, что все члены "семерки" введут прямой запрет на экспорт алмазов из России не позднее 1 января 2024 года. "С 1 марта 2024 года вступит в силу запрет на экспорт российских алмазов, обработанных в третьей стране, а с 1 сентября 2024 года он будет расширен за счет выращенных в лаборатории бриллиантов, ювелирных изделий и часов, содержащих бриллианты", - добавила ЕК.

ЕК отмечает, что "для повышения эффективности этих мер будет создан надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов, основанный на отслеживании".