Право компаний принимать решения без "недружественных" совладельцев продлено на 2024 год

Чтобы воспользоваться этим правом компании должны осуществлять деятельность в области энергетики, машиностроения или торговли

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Право компаний с выручкой свыше 100 млрд рублей в год принимать решения без учета позиции совладельцев из недружественных стран продлено до конца 2024 года, следует из указа президента.

Изменения вносятся в президентский указ от 17 января 2023 года "О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ", который предполагает, что компании с выручкой, превышающей 100 млрд рублей в год, имеют право не учитывать позицию "недружественных" совладельцев при принятии управленческих решений. Ранее такое право истекало 31 декабря 2023 года.

Чтобы воспользоваться этим правом компании также должны осуществлять деятельность в области энергетики, машиностроения или торговли, иностранные лица, связанные с недружественными государствами, должны иметь в хозяйственном обществе долю в размере не более 50% от уставного капитала, а в отношении российского совладельца компании должны быть введены санкции.

Документ предусматривает, что управляющий орган российской компании имеет право не учитывать при определении кворума и результатов голосования голоса "недружественных" совладельцев и выдвинутых ими в орган управления лиц в случае, если другие совладельцы компании примут такое решение большинством голосов.