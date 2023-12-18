"Газпром нефть" выплатит дивиденды за девять месяцев в размере 82,94 рубля на акцию

Собрание акционеров компании ранее утвердило рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 81,94 рубля на акцию

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Акционеры "Газпром нефти" утвердили дивиденды по итогам девяти месяцев 2023 года в размере 82,94 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.

"Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2023 года в денежной форме в размере 82,94 рубля на одну обыкновенную акцию", - отметили в компании.

В конце июня собрание акционеров "Газпром нефти" утвердило рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 81,94 рубля на акцию с учетом промежуточных дивидендов (69,78 рубля на акцию).

Дивидендная политика компании подразумевает выплату акционерам дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности.

Основным акционером "Газпром нефти", по последним открытым данным, является "Газпром", который контролирует 95,68% нефтяной компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.