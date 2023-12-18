"Норникель" стал участником холдинговой компании Русской нержавеющей компании

Она реализует проект по производству в Волгоградской области плоского проката из нержавеющей стали

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. "Норникель" вошел в "РНК-Холдинг" - холдинговую компанию Русской нержавеющей компании (РНК), которая реализует проект по производству в Волгоградской области плоского проката из нержавеющей стали, следует из сообщения "Норникеля".

"Норникель" вошел в число участников ООО "РНК-Холдинг", холдинговой компании Русской нержавеющей компании (РНК), которая реализует проект по производству плоского проката из нержавеющей стали. Участие в нем позволит "Норникелю" существенно увеличить продажи никеля на внутреннем рынке, а также интегрироваться в производство продукции глубоких переделов в секторе стали и сплавов", - говорится в сообщении компании.

РНК строит производственный комплекс для выпуска высококачественного горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющих марок стали и коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов в городе Волжский в Волгоградской области. Мощность нового завода составит до 500 тыс. тонн готовой продукции в год. "Цех холодной прокатки планируется запустить в 2025 г., цех горячей прокатки - в 2026 г., электросталеплавильный цех - в 2027 г.", - добавили в "Норникеле".

Рынок плоского проката из нержавеющей стали в РФ характеризуется диверсифицированной структурой потребления и, по прогнозам, будет стабильно расти. В 2022 году его потребление составило около 340 тыс. тонн, прогноз на 2030 год - более 450 тыс. тонн, считают в "Норникеле". Там также добавили, что для компании участие в новом проекте - это последовательная реализация стратегии по расширению рынков сбыта никеля, а также инвестиции в развитие перерабатывающих мощностей в России.

"Имеющиеся в стране мощности не способны удовлетворить растущий спрос, поэтому до 90% продукции закупается на внешних рынках. Но ее можно и нужно производить в РФ, тем более все ресурсы для этого есть. Локализация способна обеспечить внутренние потребности, улучшить качество продукции, сократить сроки поставки и расходы на логистику", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента - руководителя блока стратегии и развития бизнеса "Норникеля" Сергея Дубовицкого.

По словам генерального директора РНК Вячеслава Попкова, преимущество такого партнерства между компаниями также заключается в том, что комплекс будет надежно обеспечен высококачественным сырьем для производства нержавеющих марок стали.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.