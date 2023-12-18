ЕС впервые в 12-м пакете санкций против РФ ввел механизм конфискации замороженных активов

Согласно постановлению Совета Евросоюза, решение приняли с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла во владение государства или компаний РФ

БРЮССЕЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в 12-м пакете впервые включил в санкционный режим против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства или российских компаний, говорится в постановлении Совета ЕС.

Совет ЕС "расширил критерии для включения в санкционные списки [российских] физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС". "Решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное [российское] лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать [эти] ресурсы доступными для выплаты компенсации", - говорится в документе.

По сути, это означает, что Евросоюз намерен включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.