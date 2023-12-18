ЦБ не намерен публиковать прогноз курса рубля к доллару

По словам зампредседателя Банка России Алексея Заботкина, прогноз не будет представлять точные переменные

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Окончательное решение о публикации прогнозного валютного курса будет принято Банком России в течение первого полугодия 2024 года, заявил зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин на онлайн-дискуссии РЭШ "Мифы о валютных курсах". При этом регулятор не намерен прогнозировать курс рубля к доллару и обсуждает другие переменные.

"Сохраняются опасения, что публикация прогноза будет восприниматься как некая индикация, что ЦБ намерен поддерживать курс в соответствии с этой траекторией вне зависимости от изменяющихся обстоятельств. И это крайне нежелательно. В течение первого полугодия следующего года мы завершим внутренние обсуждения на эту тему и в итоге примем окончательное решение, публиковать или нет и в каком формате", - сказал он.

Заботкин добавил, что прогноз не будет представлять точные переменные. "Скорее всего, это будут интервальные оценки. Какой именно переменной - это тоже сейчас момент обсуждений, это точно не будет курс рубля к доллару", - заключил он.