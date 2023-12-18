Рыбный союз не ожидает введение ограничений на импорт продукции с Фарерских островов

Как пояснил глава союза Александр Панин, в настоящее время Россия имеет возможность импортировать селедку, мойву и скумбрию с этих островов

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Рыбный союз не ожидает введение ограничений на импорт рыбной продукции с Фарерских островов, по итогам переговоров регулятора с отраслью соответствующее предложение пока не рассматривается. Об этом журналистам заявил глава союза Александр Панин.

"К нашему счастью от этой истории мы успешно отбились. Фарерские острова под давлением Евросоюза ввели определенные запретительные меры в отношении наших рыбаков. В ответ на это появилось предложение ввести запрет на импорт фарерской продукции в РФ. Рыбный союз провел переговоры с руководителем Росрыболовства Ильей Васильевичем Шестаковым, переговорили с Минсельхозом, подготовили обоснование. В итоге этих многосторонних переговоров было принято решение о том, что этот проект по ограничению импорта с Фарер сворачивается и не развивается", - сказал Панин.

Он пояснил, что в настоящее время Россия имеет возможность импортировать селедку, мойву и скумбрию с Фарерских островов. "Сейчас четвертый квартал - самый активный квартал по поставкам этих видов рыб на территорию России для переработки и потребления. Сейчас суда активно заходят с этой рыбной продукцией и в декабре уже зашло два транспорта с фарерской рыбой и еще два на подходе", - рассказал Панин.

"Так что с селедкой, мойвой и скумбрией атлантической с Фарерских островов у нас все будет хорошо", - заключил он.

В конце октября Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз в Россию рыбной продукции с Фарерских островов.

В июне датские СМИ сообщали о планах властей Фарерских островов, входящих в состав Дании на правах автономии, ввести ограничения на доступ к местным портам для российских судов. Как уточняло Датское радио, речь идет о том, что рыболовным судам из РФ запретят оказывать ремонтные услуги, а разрешенный объем перевалки будет сокращен на 75%.