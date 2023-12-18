Запрет на импорт алмазов и контроль финансовых переводов. 12-й пакет санкций ЕС против РФ

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине.

В заявлении Совета ЕС утверждается, что новые меры нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС".

Запрет на импорт некоторых товаров

Новые ограничения включают запрет на импорт алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы и ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024 года. По оценкам Еврокомиссии, потери России от запрета импорта алмазов составят €4 млрд в год.

Также вводится запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки и труб, литиевых аккумуляторов, термостатов электромоторов и сервоприводов для беспилотников.

Технологии двойного назначения

Запрет на транзит, который в настоящее время действует в отношении товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС в третьи страны через территорию России, распространяется на все товары, "используемые на поле боя".

Железо и сталь

Согласно новому пакету санкций, Швейцария вошла в список стран-партнеров, которые применяют ограничения в отношении импорта российского железа и стали.

Персональные санкции

ЕС включил в черный список более 140 физических и юридических лиц. Их имена и названия должны быть опубликованы позже в Официальном журнале ЕС.

Под ограничения подпали субъекты российской военной и оборонной промышленности, включая компании военной промышленности и частные военные компании, игроки из IT-сферы, а также другие важные экономические субъекты. Кроме того, меры направлены и против тех, кто организовал выборы в новых регионах РФ, и тех, кто несет ответственность за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также лиц, "распространяющих дезинформацию" в поддержку военной операции РФ на Украине, уточнили в Еврокомиссии.

В заявлении Совета ЕС отмечается, что в списке 29 компаний, некоторые из них принадлежат третьим странам и участвуют в обходе ограничений.

Финансовые переводы

ЕС обязал уведомлять регуляторов о финансовых переводах за пределы ЕС любой структурой, учрежденной в ЕС, которая принадлежит или контролируется учрежденной в России компанией, гражданином РФ или физлицом, проживающим в России. Кроме того, ЕС вводит запрет гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

Соблюдение потолка цен на нефть

Совет вводит более строгие правила, чтобы поддержать соблюдение потолка цен на нефть. Будет усилен механизм обмена информацией для идентификации судов и компаний, использующих методы для обхода ограничений.

ЕС также обязал уведомлять о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы избежать их использования для обхода запрета на импорт российской нефти.

Ослабление таможенного контроля при въезде