Запрет на импорт алмазов и контроль финансовых переводов. 12-й пакет санкций ЕС против РФ

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за военной операции на Украине.
В заявлении Совета ЕС утверждается, что новые меры нацелены "на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС".
Запрет на импорт некоторых товаров
- Новые ограничения включают запрет на импорт алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Запрет распространяется на непромышленные природные и синтетические алмазы и ювелирные изделия с бриллиантами с 1 января 2024 года. По оценкам Еврокомиссии, потери России от запрета импорта алмазов составят €4 млрд в год.
- Также вводится запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки и труб, литиевых аккумуляторов, термостатов электромоторов и сервоприводов для беспилотников.
Технологии двойного назначения
- Запрет на транзит, который в настоящее время действует в отношении товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС в третьи страны через территорию России, распространяется на все товары, "используемые на поле боя".
Железо и сталь
- Согласно новому пакету санкций, Швейцария вошла в список стран-партнеров, которые применяют ограничения в отношении импорта российского железа и стали.
Персональные санкции
- ЕС включил в черный список более 140 физических и юридических лиц. Их имена и названия должны быть опубликованы позже в Официальном журнале ЕС.
- Под ограничения подпали субъекты российской военной и оборонной промышленности, включая компании военной промышленности и частные военные компании, игроки из IT-сферы, а также другие важные экономические субъекты. Кроме того, меры направлены и против тех, кто организовал выборы в новых регионах РФ, и тех, кто несет ответственность за принудительное "перевоспитание" украинских детей, а также лиц, "распространяющих дезинформацию" в поддержку военной операции РФ на Украине, уточнили в Еврокомиссии.
- В заявлении Совета ЕС отмечается, что в списке 29 компаний, некоторые из них принадлежат третьим странам и участвуют в обходе ограничений.
Финансовые переводы
- ЕС обязал уведомлять регуляторов о финансовых переводах за пределы ЕС любой структурой, учрежденной в ЕС, которая принадлежит или контролируется учрежденной в России компанией, гражданином РФ или физлицом, проживающим в России. Кроме того, ЕС вводит запрет гражданам России занимать руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.
Соблюдение потолка цен на нефть
- Совет вводит более строгие правила, чтобы поддержать соблюдение потолка цен на нефть. Будет усилен механизм обмена информацией для идентификации судов и компаний, использующих методы для обхода ограничений.
- ЕС также обязал уведомлять о продаже танкеров любой третьей стране, чтобы избежать их использования для обхода запрета на импорт российской нефти.
Ослабление таможенного контроля при въезде
- При этом новый пакет санкций предусматривает ослабление таможенного контроля. Россиянам разрешено въезжать на территорию ЕС с личными гигиеническими средствами и одеждой, а также на автомобилях с дипломатическими номерами. На личных автомобилях разрешается въезжать из России в ЕС только европейским гражданам.