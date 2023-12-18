Подмосковье вошло в топ национального рейтинга научно-технического развития

При этом среда для работы исследователей, созданная в Московской области, и работа органов власти в регионе были признаны лучшими

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Подмосковье вошло в пятерку лучших регионов в ежегодном рейтинге научно-технического развития, который проводится Министерством науки и высшего образования РФ, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"Подмосковье вошло в первую пятерку ежегодного национального рейтинга научно-технического развития субъектов Российской Федерации. При этом среда для работы исследователей, созданная в Московской области, а также работа органов власти в регионе были признаны лучшими", - говорится в сообщении.

Как уточнила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении, в блоке "Органы власти" Московская область разделила первое место с Нижегородской областью, набрав с ней одинаковое количество баллов.

Отмечается, что в рамках рейтинга анализируются множество критериев сразу по нескольким блокам: работа органов власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса в регионе, а также среда для работы исследователей в субъектах. Каждый из показателей оценивался по 100-балльной шкале.

Результат Подмосковья в рейтинге по итогам 2022 года оказался выше, чем годом ранее: регион переместился с девятого на четвертое место. На это повлияло, в том числе, наличие в Подмосковье специальных фондов, агентств, корпораций и других организаций, поддерживающих научную и научно-техническую деятельность, высокий показатель по сумме финансирования региональным фондом поддержки научной и научно-технической деятельности проектов на одного исследователя и другое.