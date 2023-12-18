В Херсонской области создадут Счетную палату

От Счетной палаты в регионе рассчитывают "получить поддержку и помощь в бюджетных расчетах, необходимых для интеграции Причерноморья и Приазовья в финансово-экономическую систему Российской Федерации", отметил губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 18 декабря. /ТАСС/. Херсонская областная дума на ближайшей сессии рассмотрит вопрос о создании Счетной палаты в регионе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

"Сегодня в Государственной думе рассказал о своем видении участия Госдумы и Счетной палаты Российской Федерации в решении задач интеграции Херсонской области в российское правовое поле. Мы уже начали строительство мирной жизни и сейчас создаем Счетную палату Херсонской области. На ближайшей сессии Херсонская областная дума планирует принять соответствующий закон, разработанный с помощью специалистов прокуратуры, Госдумы и Счетной палаты", - написал он.

Сальдо отметил, что "при украинской власти 30 лет контрольно-счетные органы практически не работали". "От Счетной палаты мы рассчитываем получить поддержку и помощь в бюджетных расчетах, необходимых для интеграции Причерноморья и Приазовья в финансово-экономическую систему Российской Федерации", - добавил Сальдо.