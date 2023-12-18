ФАС ожидает снижения цен производителей на яйца в течение месяца - полутора

По словам главы службы Максима Шаскольского, ФАС проверила 13 производителей и дистрибьюторов на предмет сговора

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ожидает, что цены производителей на куриное яйцо снизятся в течение месяца - полутора. Об этом журналистам заявил глава службы Максим Шаскольский.

"Я думаю, что в течение месяца. Может быть, месяц - полтора", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Шаскольского, служба проверила 13 производителей и дистрибьюторов на предмет сговора. "Проверили, собрали 285 тыс. различных документов по этому поводу. Сейчас это все обрабатываем. Здесь вопрос в том, чтобы найти антиконкурентные соглашения. То есть если они между собой договорились о каких-то условиях совместно, это нарушение, этого нельзя делать", - добавил он.

"У нас крупнейший производитель занимает 5% рынка, а у нас меры антимонопольные работают в отношении доминирующих компаний. Поэтому если по мясу птицы, цены на которое уже начали снижаться, у нас три крупные компании есть, мы с ними работу провели и договорились о том, что они будут снижать, то по яйцу у нас сотни компаний, крупных доминирующих нету, поэтому мы ищем признаки нарушения антиконкурентного соглашения", - пояснил глава службы.

Ранее президент РФ Владимир Путин на прямой линии и пресс-конференции сообщил, что стоимость куриных яиц в России выросла из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения, при этом объемы производства продукта не возросли. Глава государства заявил, что одна из причин роста цен на продукт в том, что власти вовремя не открыли импорт в должном объеме. Сейчас ситуация со стоимостью куриных яиц должна улучшиться, заверил Путин.

О ситуации с ценами на куриные яйца

В России в последние месяцы наблюдается рост цен на куриные яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,07% относительно октября, а с начала года их стоимость увеличилась на 36,54%. Ситуация уже привлекла внимание различных ведомств. ФАС в середине ноября сообщила, что направила запросы производителям яиц о формировании цен.

Одновременно принимаются и другие меры. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития, на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержано установление с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении куриных яиц, импортируемых в Россию в объеме 1,2 млрд штук.

Стабилизация цен на яйца в России, по оценкам Минсельхоза, прогнозируется в ближайший месяц. В сфере производства реализуется комплекс мер, направленных на увеличение предложения на внутреннем рынке. В частности, с основными производителями согласован план по дополнительному наращиванию объемов. Наряду с этим некоторые российские ретейлеры приняли решение ограничить наценки на различные категории куриных яиц.